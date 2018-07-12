Dünya Engelli Dalış Rekortmeni Cem Esmeray (35), 15 Temmuz şehitleri anısına Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sembolik olarak 15 metre derinliğe tüpsüz dalış gerçekleştirecek.

Bedensel engelli dünya rekortmeni Cem Esmeray, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 250 şehit anısına dalış gerçekleştirecek. Esmeray, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Ayvalık ilçesinde gerçekleşecek anı dalışında, suda '15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' yazılı pankart açacak.



Bedensel engelli dünya rekortmeni Esmeray, bu dalışı darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına gerçekleştireceğini söyledi. Şehit ailelerinin acısını paylaştığını belirten Esmeray, "15 Temmuz şehitlerimizi elimizden geldiğince anmaya çalışacağız. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Biz vatanını seven engelliler olarak dalış faaliyetini gerçekleştireceğiz" dedi.



Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanlık rekor denemesi adını verdiği dalışta ise 41 metreye inmek için hazırlıklarını da sürdürdüğünü söyleyen Esmeray, 15 Temmuz dalışı için kendisine destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Zekai Kafaoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz'e teşekkür etti.