Dünyada rakibi yok! Dalların altın meyvesi Sakarya'da

Kalitesine göre bahçede işçiler tarafından ayrılarak yerleştirildiği kasalarla soğuk hava depolarına kaldırılan ayva, burada yapılan işlemlerin ardından Türkiye pazarının yanı sıra ABD, Almaya, Rusya ve Hollanda gibi birçok ülkeye gönderiliyor.

'TARLADA 15 TL, MARKETTE 90 TL'

Hasadı süren ayvanın bu yılki rekoltesi ise üreticinin yüzünü güldürdü. Tarladan 15-25 TL'ye çıkan ve dünyada rakibi olmayan ayvanın fiyatı ise marketlerde 80 ila 90 TL arasında değişiyor.

'HASAT 10 GÜN SONRA BİTER'

Rekolteden memnun olduğunu aktaran çiftçi Ufuk Koç, "Bu seneki hasat ve mahsul çok güzel ayrıca fiyatlarda üreticilerin, esnafların yüzünü güldürüyor. Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra yurt dışına da gönderimler yapılıyor. Bu yıl her şey güzel geçiyor hasat ise yaklaşık 10 gün sonra son bulur" dedi.

'TADINI HİÇBİRİ TUTMUYOR'

"Ayva coğrafi işaretli bir ürün ve bu üründen lokum, kolonya gibi birçok üretim alanında kullanılıyor" diyen Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Ayva, Türkiye'nin bazı şehirlerinde de yetişiyor ancak Sakarya'dakinin damak tadını hiçbiri tutmuyor. Özellikle bu sene ayvanın su oranı çok yüksek çünkü iklimlerin kurak geçmesi sulama imkanını artırdı. Rekoltenin yanı sıra diğer senelere oranla bu senenin damak tadı da yüksek. Tarladan 15-25 liraya çıkan ürün marketlerde duyduğumuz kadarıyla 80 ile 90 lira arasında satılıyor."

'SİNDİRİME FAYDALI'

Ayvanın faydalarından söz eden Koç, sözlerine şöyle devam etti: