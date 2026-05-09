Dünyada sadece Ankara’da yetişiyor! Yılda sadece kısa süre görülebiliyor
Ankara'nın Haymana ilçesinde yetişen ve dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan endemik tür "Haymana Zarif Akyıldızı", baharın gelmesiyle yüzünü gösterdi.
Ankara'nın Haymana ilçesinin biyolojik çeşitlilik ve doğal miras açısından en önemli değerlerinden biri olan Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği, bahar mevsimiyle birlikte doğadaki yerini aldı. Dünyada yalnızca bu ilçede yetiştiği bilinen endemik bitki, narin yapısı ve görünümüyle doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geliyor. Uzmanlar, kısa bir çiçeklenme süresine sahip olan türün doğal yaşam alanlarının korunmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor. Bölge halkı ve ziyaretçiler, bitkiyi koparmamaları ve çevreye zarar vermemeleri konusunda uyarılıyor.
SADECE O MAHALLEDE YETİŞİYOR
Bölgenin doğal zenginliği olarak öne çıkan çiçeğin özellikleri ve dar yayılım alanı hakkında bilgi veren Haymana Belediyesi Basın Sorumlusu İhsan Genç, bitkinin tohumunun üretilmesi ve çoğaltılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Genç, bu endemik türün kendine has koşullarını şu sözlerle aktardı:
"Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği, isminden de anlaşılacağı üzere gerçekten çok zarif ve narin bir çiçek türü. Türkiye bildiğiniz gibi iklim çeşitliliği dolayısıyla endemik bitkiler açısından gerçekten çok zengin bir ülke. Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği'nin de bilimsel adı 1989 yıllarında ‘Ornithogalum demirizianum' olarak geçen endemik bir tür olarak keşfedildi. 2022 yılında özellikle Haymana ilçemizin Sındıran Mahallesinde kaya mezarlarının olduğu yerde yayılış gösteriyor. Tohumun üretilmesi ve çoğaltılması ile ilgili şu anda çalışmalar devam etmekte. Bu bitkinin en önemli özelliği ya da endemik kalan özelliği sadece bulunduğu coğrafyada yetişebilmesi. Dağlık alanlarda, kayalıkların gölgelik kısımlarında, biraz daha yosun tutmuş kayaların bulunduğu yamaçlarda yetişen biraz daha nispeten ılıman bir hava isteyen, yüksek bir hava isteyen bir bitki. Dolayısıyla şu anda başka bir yerde yetiştirilemiyor. Sadece Haymana'da Sındıran mahallesinde yaygınlaşmış bir tür"
İSMİ DEĞİŞSİN DİYE YOĞUN ÇABA HARCIYORLAR
Çiçeğin bilimsel literatürdeki mevcut isminin halk arasında farklı algılanması nedeniyle bir isim değişikliği süreci yürütülüyor. Bilimsel kaynaklarda adı "Zarif Tükrük otu" olarak geçen bitkinin, "Haymana Zarif Akyıldızı" olarak tescillenmesi için girişimler devam ediyor. Nisan ve mayıs aylarında çiçeklenen bitkinin haziran ayıyla birlikte tohumlanma sürecine girdiğini belirten Genç, şunları söyledi:
"Çiçeğin adı ‘Zarif Tükrük otu' olarak aslında bilimsel literatüre geçiyor. Tükrük otu ismi insanlara biraz itici geldiği için sonradan bilim literatüre Haymana Zarif Akyıldızı olarak geçmesi için şu anda yoğun bir gayret var. Şu anda aslında tam da olgunlaşma aşamasına denk geldik. Mayıs ayının başlarındayız. Mayıs ayının sonuna kadar büyüyor. Nisan ve mayıs aylarında bu bitki türü daha çok kendini gösteriyor ve kendini sergiliyor diyebiliriz. Nisan ve mayıs aylarından sonra haziran ve temmuz aylarında da tohumlanma sürecine giriyor. Tohumu da o dönemlerde alınabiliyor"
Sadece belirli bir bölgede varlığını sürdürebilen bu hassas türün geleceği, insan ve hayvan kaynaklı müdahalelere açık durumda. Bitkinin sadece Sındıran Mahallesi'ndeki spesifik bir noktada yetişmesinden ötürü alan için acil koruma statüsü talep ediliyor.
Genç, yetkililere seslenerek alanın fiziki olarak muhafaza altına alınması gerektiğini şu ifadelerle vurguladı:
"Yetkililerden özellikle bu türün koruma altına alınmasını, bu bölgenin koruma altına alınmasını talep etmekteyiz. Çünkü bu tür endemik bir tür ve gerçekten zarif ve narin bir tür. Görülmesi gereken bir tür, korunma altına alınması gereken bir tür. Dolayısıyla yetkililerden özellikle bu bölgenin hem evcil hayvanlar hem insanlar tarafından zarar görmemesi için koruma altına alınmasında çok büyük fayda olduğunu düşünmekteyim"