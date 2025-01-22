Dünyadan Türkiye’ye taziye yağmuru: Bolu’daki yangın için destek mesajları

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın felaketi, uluslararası camiada derin üzüntüyle karşılandı. Çok sayıda ülkeden, hayatını kaybedenler için taziye ve destek mesajları geldi:

Avrupa Birliği (AB)

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bolu’daki Grand Kartal Oteli'ni saran yangın nedeniyle yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Cesur ilk müdahale ekiplerinin gayreti bizi onurlandırdı. Avrupa, bu trajedide Türkiye’nin yanındadır” ifadelerini kullandı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da “Hayat kurtarmak için çalışan ekiplere minnettarız. Yaralılara acil şifalar diliyorum” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Almanya

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, “Bu trajik yangında hayatını kaybedenler için en derin taziyelerimi sunuyorum. Türk halkıyla dayanışma içindeyiz” dedi.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya paylaşımında, “Kartalkaya’daki felaket nedeniyle Türk halkının yasını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır diliyoruz” dedi.

Belçika

Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı arayarak taziyelerini iletti. Quintin, “Belçika, Türk halkının yanındadır” mesajını paylaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Bu yangın, biz Kıbrıs Türklerinin de yüreğini dağladı. Allah Türk milletini her türlü afetten korusun” açıklamasını yaptı.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mesajda, “Bu trajik olay nedeniyle derin üzüntü içindeyim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara şifa diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Ukrayna

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Bu korkunç trajedi nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Türk halkının acısını paylaşıyoruz” dedi.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Türkiye ile dayanışma mesajı paylaşarak, “Bu trajedi bizi derinden etkiledi. Türk halkının yanındayız” dedi.

Pakistan

Başbakan Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından, “Bu trajedide Türk halkının acısını yürekten paylaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

Kosova ve Özbekistan

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk halkına taziyelerini ileterek, dayanışma mesajları gönderdi.

Belarus

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği başsağlığı mesajında, “Bu zor zamanda Belarus halkı ve şahsım adına bu trajediden etkilenen herkese destek ve dayanışma sözlerimi, içten taziyelerimi kabul edin. Mağdurların ailelerine sabır ve metanet, yaralılara acil şifalar dileriz” açıklamasında bulundu.

Suriye

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından, Türkçe ve Arapça paylaşılan taziye mesajında, Kartalkaya'da 76 kişinin yaşamını yitirdiği faciadan derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Mesajda, “Kederli ailelere, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Kardeş Türk halkı, her zaman en zor anlarımızda yanımızda olmuş ve bizi desteklemiştir. Bugün ve yarın, Suriyeliler de Türk kardeşlerinin yanındadır ve bu zor dönemi en kısa sürede atlatmalarını dilemektedir” ifadelerine yer verildi.

Çekya

Çekya Başbakanı Petr Fiala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kartalkaya’daki otelde meydana gelen yıkıcı yangından dolayı derin üzüntü içinde olduğunu söyledi. Fiala, “Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bu trajediden etkilenen herkese içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu zor zamanlarda düşüncelerimiz Türk halkıyla birlikte” ifadesini kullandı.

Slovakya

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Başbakanı Robert Fico’nun beraberindeki heyetle Ankara’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretten bir gün sora Bolu’daki kayak merkezinde meydana gelen korkunç trajedi nedeniyle Türk halkına içten başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti. Blanar, “Düşüncelerim olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla. Yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuyorum. Bu kederli günlerde, Türk halkı ile dayanışma içindeyim” dedi.

Baheryn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn'in Türkiye ile dayanışma içinde olduğu belirtildi. Açıklamada, Türk hükümetine, dost Türk halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangın kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye hükümeti ve halkına en içten başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine içten taziyelerin sunulduğu açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

Cezayir

Cezayir Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete ve Türk halkına samimi taziyelerini sunduğu ve yangında yaşamını yitirenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangın ve bu acı durumdan nedeniyle Irak'ın Türkiye ile dayanışma içinde olduğu belirtilerek en içten başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı. BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Türk hükümetine, dost Türk halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Kuveyt

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajında, “Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz” açıklamasını yaptı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı taziye mesajında, “Kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına en içten taziyelerimizi sunar, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı.