Dünyanın en kaliteli sofralık üzümü Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üretiliyor. Üzümün başkentinde 120 bin ton ürün dalında kaldı. Üzümün kilosu 60 kuruşa kadar düştü.

Sarıgöl… Üzümün başkenti… Dünyanın en kaliteli üzümü olan sofralık Sultani üzümü Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üretiliyor.



Sarıgöl, Gediz Ovası’nın en doğusunda dağların kapandığı noktada… Manisa’ya 130, Uşak’a 100, Denizli’ye 75 kilometre uzaklıkta. 110 bin dönüm üzüm bağıyla, Sarıgöl Türkiye’de söz sahibi bir ilçe.



Ancak üzüm üreticisi 2 yıldır zor durumda 2016’da Rusya krizi, şimdi de düşük fiyat 120 bin ton sultani üzümün dalında kalmasına neden oldu. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, son durumu Ulusal Kanal’a anlattı.



Sultani üzümün yüzde 70’i ihraç ediliyor. Yüzde 20’si iç piyasaya, yüzde 10’u da kurutmalıkta ve şaraplıkta kullanılıyor.



Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 kilogram kuru üzüm fiyatı 1 litre mazotun altına indi.



Üretici üzümü korumak için yoğun çaba sarf ediyor, bunun içinde sürekli borçlanıyor.



Sofralık üzümün kilosu yayla köylerinde 60 kuruşa kadar düştü.Üretici borcu borçla kapatıyor. Borcunu ödeyemeyen de cezaevine giriyor.Üzüm üreticisi serbest piyasanın çözüm olmadığı görüşünde. Çareyi de taban fiyat uygulamasında buluyor.