Bülent Arınç'tan flaş Melih Gökçek açıklaması!
Bülent Arınç'tan flaş Melih Gökçek açıklaması!
Ömer Faruk Kavurmacı hakkında flaş karar!
Ömer Faruk Kavurmacı hakkında flaş karar!
Deniz Baykal ile ilgili son dakika açıklaması
Deniz Baykal ile ilgili son dakika açıklaması
Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Dünyanın en kaliteli sofralık üzümü Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üretiliyor

Dünyanın en kaliteli sofralık üzümü Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üretiliyor. Üzümün başkentinde 120 bin ton ürün dalında kaldı. Üzümün kilosu 60 kuruşa kadar düştü.

Dünyanın en kaliteli sofralık üzümü Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üretiliyor

Sarıgöl… Üzümün başkenti… Dünyanın en kaliteli üzümü olan sofralık Sultani üzümü Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üretiliyor.

Sarıgöl, Gediz Ovası’nın en doğusunda dağların kapandığı noktada… Manisa’ya 130, Uşak’a 100, Denizli’ye 75 kilometre uzaklıkta. 110 bin dönüm üzüm bağıyla, Sarıgöl Türkiye’de söz sahibi bir ilçe.

Ancak üzüm üreticisi 2 yıldır zor durumda 2016’da Rusya krizi, şimdi de düşük fiyat 120 bin ton sultani üzümün dalında kalmasına neden oldu. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, son durumu Ulusal Kanal’a anlattı.

Sultani üzümün yüzde 70’i ihraç ediliyor. Yüzde 20’si iç piyasaya, yüzde 10’u da kurutmalıkta ve şaraplıkta kullanılıyor.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 kilogram kuru üzüm fiyatı 1 litre mazotun altına indi.

Üretici üzümü korumak için yoğun çaba sarf ediyor, bunun içinde sürekli borçlanıyor.


Sofralık üzümün kilosu yayla köylerinde 60 kuruşa kadar düştü.

Üretici borcu borçla kapatıyor. Borcunu ödeyemeyen de cezaevine giriyor.

Üzüm üreticisi serbest piyasanın çözüm olmadığı görüşünde. Çareyi de taban fiyat uygulamasında buluyor.


 
HABER: UFUK AKKAYA  - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #Manisa
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son Dakika: Bülent Arınç'tan flaş Melih Gökçek açıklaması!
Sonraki Haber
Su aygırı Max, Almanya'dan Türkiye'ye gönderildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.