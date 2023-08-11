Dünyanın en zehirli böceği! Ünlü tatil merkezinde görüldü

Balıkesir'in ilçesi olan Ayvalık'da dünyanın en zehirli örümcek türlerinden birisi olarak biline 'argiope lobata' adlı türe rastlandı.

Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi'nde ikamet eden Mustafa Gökmenoğlu, bahçesinde gezinirken yeşillik bir alanda ağ kuran bir örümceği fark etti.

Örümceğin bugüne kadar gördüklerinden farklı olduğunu fark eden ve bu sebepten fotoğraflarını çeken Gökmenoğlu, aynı sitede yaşayan İstanbul Üniversitesi Veteriner Sağlık Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Diker’e haber vererek örümceğin zehirli olup olmadığı hakkında bilgi istedi.

Büyük bir karasineği kıskacının arasına alabilecek bir yapıya sahip olan örümceğin, dünyanın en zehirli örümcek türlerinden birisi "argiope lobata" olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Mustafa Gökmenoğlu, hemen örümceği yakalayarak Milli Parklar Doğa Koruma Burhaniye Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

Aldığı ihbar üzerine bölgeye gelen ekip zehirli örümceği teslim aldı.

Örümceğin zehirli olduğu ve sinir hücrelerini öldürdüğü bilinse de insanlara kolay kolay saldırmadığı belirtildi.

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Ölümcül zehrin tıp dünyasında ise "nörodejeneratif" hastalığının tedavisinde kullanıldığı biliniyor.

İlginç örümceğin eşinin de yakınlarda olabileceğini ve hatta yavrularının da çevrede bulunabileceğine dikkat çeken site sakinlerinden İstanbul Üniversitesi Veteriner Sağlık Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Diker ise, “Aynı örümceğin bir benzerini daha önce sitemizin alışveriş merkezinin etrafında gördüm. Fotoğrafladıktan sonra cep telefonumdaki bir uygulama sistemi üzerinden üniversitemizdeki profesörlerimiz ve eğitim görevlilerimizden bilgi almak için aralarında bulunduğum bir grupta paylaştım. Eğitim görevlilerimizden biri zehirli olduğunu söyleyince internetten konuyu detaylı olarak araştırdım." diye konuştu.