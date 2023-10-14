Dünyanın En Zehirli Örümceği Bilecik’te Görüldü! Korku Ve Paniğe Neden Oldu

Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi TOKİ bölgesinde bir site bahçesinde bulunan kamelyada daha önceden hiç bir yerde görmediği bir örümcek gören vatandaş durumu hemen belediye haber verdi. Örümceğin dünyanın en zehirli örümceği olduğu öğrenildi.

Dünyanın En Zehirli Örümceği Bilecik’te Görüldü! Korku Ve Paniğe Neden Oldu
Dünyanın En Zehirli Örümceği Bilecik’te Görüldü! Korku Ve Paniğe Neden Oldu
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Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösterilen "Argiope lobata" Sivas, Tokat, Malatya ve Eskişehir’in ardından Bilecik’te de görüldü. Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri hemen ihbar yapılan yere giderek, örümceği alarak bir kavanoz içine koydular.

Dünyanın En Zehirli Örümceği Bilecik’te Görüldü!

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, merkeze getirilen örümceğin fotoğraf ve videosunu çekmesinin ardından yaptığı araştırma sonucunda örümceğin "Argiope lobata" olduğunu öğrendi. Dünyanın en zehirli örümcekerinden olan bu örümcek güçlü zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabiliyor.

Dünyanın En Zehirli Örümceği Bilecik’te

Örümceğin dikkat çekici olduğunu söyleyen Avcı, örümceğin kolay kolay insanlara saldırmadığını söyleyerek, böcekte bulunan zehirin "nörodejeneratif" hastalığında kullanıldığını, Türkiye’de iki türü olduğu bilinen, dünya genelindeyse Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydetti. Birçok örümcek türüne göre daha iri olan argiope lobata, dış yapısı ile de dikkat çekiyor.

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