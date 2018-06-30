Doğanın müthiş güzelliklerini burada bulabilirsiniz... Serinlik, su sesi, bol oksijen ve daha birçoğu Kırklareli'deki Sarpdere köyünde...
Burayı daha cazip kılansa Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa...
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğruyor Dupnisa mağarası. Çünkü bu mağarada sıcaklık 17 dereceyi geçmiyor.
15 Mayıs'tan bu yana mağarayı 15 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Mağara, ikinci jeolojik zamana ait mermerler içinde, birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşuyor.
Doğal oluşan sarkıtlar görenleri kendine hayran bırakıyor. Mağarada, zaman zaman uçuşan yarasaları da görmek mümkün.
Mağara, yarasaların üremesi amacıyla her yıl belirli dönemlerde kapatılıyor.
ulusal.com.tr
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