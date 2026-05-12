“Dur” ihtarına uymadı, evinin önünde yakalandı! 13 yaşındaki sürücünün annesine 40 bin lira ceza

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan 13 yaşındaki E.U., aracı evinin önüne park ederken yakalandı. Annesinden habersiz aldığı anlaşılan otomobil trafikten men edilirken, ehliyetsiz araç kullandırdığı gerekçesiyle anneye 40 bin lira para cezası kesildi.

Fevzi Paşa Caddesi üzerinde devriye görevini yürüten polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobile durması yönünde uyarıda bulundu. İhtara uymayan sürücü, hızını artırıp izini kaybettirmek amacıyla ara sokaklara girerek kaçmaya başladı.

KOVALAMACA EVİNİN ÖNÜNDE BİTTİ

Emniyet güçlerinin takibi sonucunda söz konusu araç, kısa süre sonra Kirişçi Mahallesi 50. Sokak üzerinde park edilmiş halde bulundu. Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme ve kimlik tespiti neticesinde, aracı kullanan kişinin 13 yaşındaki E.U. olduğu anlaşıldı. Çocuğun otomobili annesinin bilgisi dışında aldığı belirlendi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü işlemlerin ardından, ehliyetsiz araç kullandırmaktan dolayı E.U.'nun annesine 40 bin lira idari para cezası uygulandı. İşleme alınan otomobil ise yetkililer tarafından 2 ay süreyle trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Çekim işlemi esnasında olay yerine gelen anne, yaşanan duruma tepki göstererek oğluna sitemde bulundu.

Kayıtlara göre daha önce de benzer trafik ihlallerine karıştığı ve hakkında işlem yapıldığı öğrenilen 13 yaşındaki E.U., aracın otoparka çekildiği anlarda kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark etti. E.U., gazetecilere dönerek "Yakında geri dönecek" diye seslendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

karaman ehliyetsiz sürücü
