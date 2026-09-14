“Dur” ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı: Kamyonetin kasası açılınca gerçek ortaya çıktı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bir kamyonet, kısa süre sonra karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazanın ardından kamyonetin kasasında 23 düzensiz göçmen bulundu, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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“Dur” ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı: Kamyonetin kasası açılınca gerçek ortaya çıktı - Resim: 1

Şırnak'ın Uludere ilçesinde jandarma kontrol noktasında durdurulmak istenen bir kamyonet, ekiplerin "Dur" ihtarına uymadı. 54 ZR 342 plakalı aracın sürücüsü, kontrol noktasından hızla uzaklaşarak kaçmayı tercih etti.

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“Dur” ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı: Kamyonetin kasası açılınca gerçek ortaya çıktı - Resim: 2

Kısa bir süre yol alan kamyonet, karşı yönden gelen M.A. yönetimindeki 25 ABH 104 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

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“Dur” ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı: Kamyonetin kasası açılınca gerçek ortaya çıktı - Resim: 3

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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“Dur” ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı: Kamyonetin kasası açılınca gerçek ortaya çıktı - Resim: 4

KASADA 23 KİŞİ ÇIKTI

Kaza yerine intikal eden jandarma ekipleri, kamyonetin kasasını kontrol ettiğinde 23 düzensiz göçmenle karşılaştı.

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“Dur” ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı: Kamyonetin kasası açılınca gerçek ortaya çıktı - Resim: 5

Yabancı uyruklu şahıslar, yapılan işlemlerin ardından Uludere Merkez Jandarma Karakolu'na götürüldü.

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“Dur” ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı: Kamyonetin kasası açılınca gerçek ortaya çıktı - Resim: 6

Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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şırnak göçmen