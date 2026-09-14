“Dur” ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı: Kamyonetin kasası açılınca gerçek ortaya çıktı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bir kamyonet, kısa süre sonra karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazanın ardından kamyonetin kasasında 23 düzensiz göçmen bulundu, sürücü ise olay yerinden kaçtı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde jandarma kontrol noktasında durdurulmak istenen bir kamyonet, ekiplerin "Dur" ihtarına uymadı. 54 ZR 342 plakalı aracın sürücüsü, kontrol noktasından hızla uzaklaşarak kaçmayı tercih etti.
Kısa bir süre yol alan kamyonet, karşı yönden gelen M.A. yönetimindeki 25 ABH 104 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
KASADA 23 KİŞİ ÇIKTI
Kaza yerine intikal eden jandarma ekipleri, kamyonetin kasasını kontrol ettiğinde 23 düzensiz göçmenle karşılaştı.
Yabancı uyruklu şahıslar, yapılan işlemlerin ardından Uludere Merkez Jandarma Karakolu'na götürüldü.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.