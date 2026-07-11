Dur ihtarına uymadı, motoru polisin üstüne sürdü! Kan donduran olayın adresi Bursa!

Olay, Odunluk Metro İstasyonu Halıcılar önü mevkiinde meydana geldi. Bölgede görev yapan güvenlik güçleri, bir motosiklet sürücüsüne durması yönünde uyarıda bulundu.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymadığı iddia edilen şahıs, kaçma girişimi sırasında aracını doğrudan polis memurunun üzerine yöneltti. Yaşanan şiddetli çarpmanın etkisiyle hem memur hem de sürücü asfalta savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza mahalline hızla acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerine ulaşır ulaşmaz yaralılara ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi.

YARALILAR FARKLI HASTANELERDE TEDAVİ ALTINDA

Yapılan ilk kontrollerde, motosiklet sürücüsünün bacağında kırık meydana geldiği tespit edildi. Görevli polis memurunun ise kol ve bacak bölgelerinden yara aldığı bildirildi. Olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralılardan polis memuru, ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Motosiklet sürücüsü ise tedavisi yapılmak üzere Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Emniyet birimleri, olayla ilgili başlattığı incelemeyi çok yönlü olarak sürdürüyor.