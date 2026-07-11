Dur ihtarına uymadı, motoru polisin üstüne sürdü! Kan donduran olayın adresi Bursa!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü, aracını görevli polis memurunun üzerine sürdü. Çarpışma sonucu bacağında kırık oluşan sürücü ile kol ve bacaklarından yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dur ihtarına uymadı, motoru polisin üstüne sürdü! Kan donduran olayın adresi Bursa!
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, Odunluk Metro İstasyonu Halıcılar önü mevkiinde meydana geldi. Bölgede görev yapan güvenlik güçleri, bir motosiklet sürücüsüne durması yönünde uyarıda bulundu.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymadığı iddia edilen şahıs, kaçma girişimi sırasında aracını doğrudan polis memurunun üzerine yöneltti. Yaşanan şiddetli çarpmanın etkisiyle hem memur hem de sürücü asfalta savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza mahalline hızla acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerine ulaşır ulaşmaz yaralılara ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi.

YARALILAR FARKLI HASTANELERDE TEDAVİ ALTINDA

Yapılan ilk kontrollerde, motosiklet sürücüsünün bacağında kırık meydana geldiği tespit edildi. Görevli polis memurunun ise kol ve bacak bölgelerinden yara aldığı bildirildi. Olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralılardan polis memuru, ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Motosiklet sürücüsü ise tedavisi yapılmak üzere Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Emniyet birimleri, olayla ilgili başlattığı incelemeyi çok yönlü olarak sürdürüyor.

CANLI İZLE: Japonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?CANLI İZLE: Japonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var?Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var?Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa
Günün Manşetleri
Tunceli merkezli yatırım dolandırıcılığı operasyonu
Çankaya Belediyesi'ne operasyon
248 kişiyi tuzağa düşüren vurgun çetesine dev operasyon...
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile görüştü
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame kabul edildi
'S-400'lere özellikle bu dönem ihtiyaç var'
Diyarbakır'daki 10 yıllık faili meçhul cinayet
Kırmızı bültenle aranan 54 suçlu Türkiye'ye getirildi
Eski Lider Ali Hamaney Meşhed'de toprağa verildi
Çok Okunanlar
3 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 3 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
88. dakikada gelen golle yarı final biletini kaptılar... 88. dakikada gelen golle yarı final biletini kaptılar...
Gazete manşetleri 11 Temmuz Cumartesi Gazete manşetleri 11 Temmuz Cumartesi