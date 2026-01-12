‘Dur’ ihtarına uymadı, ortalığı birbirine kattı! 2'si polis 3 yaralı

Ordu'da gece yarısı hareketli dakikalar yaşandı. Polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araç sürücüsü gaza basınca nefes kesen bir takip başladı. Kovalamaca, şüphelinin polis arabasına çarpmasıyla son buldu.

Olay, Ordu'nun Altınordu ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, seyir halindeki bir araçtan şüphelendi. Ekipler, sürücüye yönelik "dur" ihtarında bulundu. Ancak ikaz ve uyarılara aldırış etmeyen sürücü, hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Takip, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde son buldu. Kaçışını sürdüren araç, kendisini kovalayan polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ekip otosunda bulunan 2 polis memuru ile araç sürücüsü Y.E.Y. hafif şekilde yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı. Yapılan ölçüm sonucunda Y.E.Y.'nin 1.08 promil alkollü olduğu tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan Y.E.Y. hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "taksirle yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

