Dur ihtarına uymayan 14 yaşındaki sürücünün babasına tarihi ceza

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü R.E.Y., kavşakta dönüş yapan bir otomobile çarptı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dur ihtarına uymayan 14 yaşındaki sürücünün babasına tarihi ceza
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Dehşet anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı kazada çocuk sürücü yaralanırken, oğluna motosiklet alan babaya tam 247 bin 179 TL idari para cezası uygulandı. Plakasız motosiklet ise trafikten men edildi.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇİP OTOMOBİLE ÇARPTI

Olay, akşam saat 20.50 sıralarında Palandöken ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yürüten sivil trafik ekipleri, seyir halindeki plakasız bir motosikleti ve sürücüsünün yaşının küçük olduğunu fark etti. Ekipler megafonla "dur" ihtarında bulundu ancak arkasındaki arkadaşıyla birlikte kaçmaya başlayan çocuk sürücü R.E.Y., Erzurum Şehir Hastanesi istikametine doğru izini kaybettirmeye çalıştı.

Polis takibinden kaçarken kırmızı ışık ihlali de yapan çocuk sürücü, Hacı Selim Efendi Camisi önündeki kavşakta dönüş yapmakta olan Serkan K. yönetimindeki 61 KB 719 plakalı otomobile hızla çarptı.

ARKADAŞI KAÇTI, KENDİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen feci kazada motosiklet sürücüsü R.E.Y. yaralanırken, arkasında yolcu konumunda bulunan arkadaşı M.A.Ş. ise kazanın şokuyla olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan diğer çocuk M.A.Ş. ise emniyet güçlerince kısa sürede yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

YENİ ALDIĞI MOTOSİKLET ELİNDEN GİTTİ, BABASINA CEZA YAĞDI

Hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen R.E.Y.'nin, kazaya karışan motosikleti kısa bir süre önce 35 bin TL karşılığında satın aldığı ortaya çıktı. Ehliyetsiz çocuğun neden olduğu kazanın faturası ise babasına kesildi. Sürücünün yaşının küçük olması nedeniyle baba C.Y.'ye; 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL, sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 40 bin TL, kırmızı ışık ihlalinden 5 bin TL ve tescilsiz araç kullanmaktan 2 bin 179 TL olmak üzere toplamda 247 bin 179 TL idari para cezası kesildi. Tescil kaydı bulunmayan motosiklet ise çekici vasıtasıyla trafikten men edildi.

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