Durakta dehşet: Otobüs beklerken 7 kez bıçaklanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde durakta otobüs bekleyen 67 yaşındaki Hasan Hüseyin Coşkun, yanına yaklaşan bir şahıs tarafından karnından 7 kez bıçaklanarak öldürüldü.

Simge Sarıyar
Olay, Turgutlu ilçesine bağlı İbramcı Parkı mevkiinde meydana geldi. Sinirli Mahallesi yönüne gitmek üzere durakta otobüs bekleyen Hasan Hüseyin Coşkun'un yanına yaklaşan bir kişi, aniden yaşlı adama saldırdı. Saldırgan, Coşkun'u karın bölgesinden yedi kez bıçaklayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye ulaştırıldığında bilinci açık olan Hasan Hüseyin Coşkun, acil servisteki işlemlerinin hemen sonrasında ameliyata alındı. Ancak Coşkun, doktorların cerrahi müdahalesine rağmen hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi.

34 YAŞINDAKİ ZANLI GÖZALTINDA

Olayın hemen ardından inceleme başlatan emniyet güçleri, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti. Cinayet zanlısının 34 yaşındaki A.Ö. olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Cinayetin arka planına ve nedenine ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manisa bıçaklı saldırı
