Pilot ve yardımcısının cenazeleri adli tıp morgundan alındı. Antalya’nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düşmesi sonucu yaşamlarını yitirmişlerdi. Otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, yakınları tarafından alındı. Öte yandan düşen uçak ve işletmeci firması ile ilgili iddialar gündeme geldi. Uçağın yakıtsız kalktığı ve bu nedenle düştüğü iddiası dikkat çekti.

Eğitim uçağı düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi. Cenazeleri yakınlarınca teslim alındı. Ancak akıllarda soru işaretleri kaldı.



Antalya’nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde eğitim uçağının düşmesi sonucu Pilot Serkan Dilci ile yardımcısı Deniz Adalı hayatını kaybetmişti. Enkazdan çıkartılan cenazelerin adli tıp morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.



Cenazeler, yakınları tarafından alındı. Adalı’nın kentteki Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Dilci’nin cenazesinin ise memleketi Adana’ya götürüleceği belirtildi.



Acı olayın ardından düşen Cessna tipi TC-KIM kuyruk tescilli uçak ve işletmeci firma ile ilgili bir çok iddia ortaya atıldı.



Daha öncede zorunlu inişlerle gündeme gelen uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor. Ancak ortaya atılan ‘uçağın yakıtsız kalktığı ve yakıtının bitmesi sebebiyle düştüğü’ iddiası dikkat çekti. Uçağın enkazında yanık izi bulunmaması bu iddiayı güçlendirdi.



Öte yandan Airporthaber ‘de ‘TC-KIM ile yasalara aykırı uçuş mu yapılıyor?’ başlıklı bir haber bu ayın başında yayınlandı. Söz konusu haberde, ‘son dönemde yaşadığı kazalarla sık sık gündeme gelen TC-KIM tescilli uçağı da işleten firmanın internet sitesi üzerinden ticari uçuş yapması’ ile ilgili iddialara yer verildi.



Genel Havacılık Yönetmeliği(SHY6-B)’ne dikkat çekilen haberde, firmanın genel havacılık adı altında ticari faaliyet gösterdiği, yasalara aykırı operasyon yaptığı ve buna göz yumulduğu iddia edildi.



Tüm bu iddialar akıllara, yasaların uygulanıp uygulanmadığı, gerekli denetimlerin yapılıp yapılmadığı sorusunu getirdi.



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