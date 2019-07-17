Dut pekmezi için kazanlar kaynamaya başladı! Dut pekmezi nasıl yapılır?

Şifa kaynağı olarak gösterilen dut pekmezi için kazanlar kaynamaya başladı. Bingöl'ün Aktoprak köyünde imece usulü toplanan dut yine imece yöntemi ile pekmeze dönüştürülüyor. Yapımı zahmetli ama tadı damakta kalıyor.





Bingöl'ün Aktoprak Köyü bugünlerde pek hareketli. Köylüler imece usulu pekmez kaynatmaya başladı.



İşin sırrı zamanında toplanan dutun bekletilmeden yine zamanında odun ateşinde ağır ağır kaynatılması.



Dalından koparılan mis kokulu dut, odun ateşinde kaynatıldıktan sonra tepsilerde soğumaya bırakılıyor. Evlerin damında güneşte beklettilen pekmez, tekrar süzülerek son kıvamını alıyor.



Şifası ile kış aylarının vazgeçilmezi pekmez için Aktoprak Köylüleri coğrafi işaret almak istiyor. Başvurular yapıldı. Süreci Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır anlattı.





ulusal.com.tr Dutlar silkildi, tane tane ayıklandı. En iyileri seçildi, temizlendi. Tüm hazırlıklar tamamlandı, dut pekmezi için kazanlar kuruldu.Bingöl'ün Aktoprak Köyü bugünlerde pek hareketli. Köylüler imece usulu pekmez kaynatmaya başladı.İşin sırrı zamanında toplanan dutun bekletilmeden yine zamanında odun ateşinde ağır ağır kaynatılması.Dalından koparılan mis kokulu dut, odun ateşinde kaynatıldıktan sonra tepsilerde soğumaya bırakılıyor. Evlerin damında güneşte beklettilen pekmez, tekrar süzülerek son kıvamını alıyor.Şifası ile kış aylarının vazgeçilmezi pekmez için Aktoprak Köylüleri coğrafi işaret almak istiyor. Başvurular yapıldı. Süreci Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır anlattı.