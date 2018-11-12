17 Ağustos depreminin ardından, 12 Kasım 1999 depreminde bir kez daha sarsılan Düzce, 19 yılda depremin izlerini sildi. Hayata tutunanlar, depremin 19'uncu yıldönümünde o acı günleri tekrar hatırlıyor, uzmanlar ise Batı Karadeniz'de yakın zamanda büyük bir deprem beklemiyor.

Önce 17 Ağustos depremi vurdu Düzce'yi. 19 yıl önce, 17 Ağustos 1999'da o korkunç depremin daha enkazı kalkmadan, bu kez de 12 Kasım 1999 depremiyle bir kez daha sarsıldı. 3 ayda 2 büyük depremin vurduğu Düzce'de bine yakın vatandaşımız can verdi, binaların yüzde 60'ı kullanılamaz hale geldi, konutların yüzde 82'si, işyerlerinin yüzde 87'si hasar gördü, ilçenin tüm altyapısı çöktü.



Kaloriferci İlhan Ergelen, 12 Kasım depreminde tam 12 saat enkaz altında kaldı. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte kalorifer dairesinde yakalanmıştı depreme. Hem tek kolunu, hem de küçük kızını kurban verdi. Acılı baba, bugün 58 yaşında. Hayata tek kolu ile tutunuyor, simit satarak onuruyla yaşıyor.



Depremin ardından 2 ay yoğun bakımda kalan ve hayata tutunmak için çalışmaya karar veren Ergelen, hâlâ eski binalara girmeye korkuyor.



Düzce, geçen 19 yıl yıl içinde depremin izlerini büyük ölçüde sildi. Depremin ardından Düzce'nin il yapılması ve devlet teşvikleri bu süreci hızlandırdı. Kentte artık prefabrik deprem konutu kalmadığını söyleyen Vali Zülkif Dağlı, Düzce halkının deprem bilinci ve duyarlılığı kazandığını düşünüyor.



Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise depremin ardından alınan önlemlerin yürürlükte olduğu ve artık daha sağlam binalar yapıldığı görüşünde.



Düzce Ticaret Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ise, depremin ardından devletin yaraları sarmak için tüm imkanları seferber ettiğini söyledi.



19 yılın ardından akılları en çok kurcalayan soru, Düzce'de bir daha büyük deprem olup olmayacağı. Düzce Üniversitesi (DÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Ateş, Batı Karadeniz'de büyük bir deprem beklemiyor. Deprem enerjisinin doğuya, Bolu Tüneli çıkışına kaydığını düşünüyor.



Deprem, Türkiye'nin bir gerçeği. Ama 19 yıl sonra bugün, yapı denetimi ve imar yasakları, ilk yardım ve acil kurtarma önlemleri, toplanma merkezleri, deprem eğitimleri ve bilinçlendirme gibi konularda, "Türkiye depreme ne kadar hazır" sorusu hâlâ güncelliğini koruyor.





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