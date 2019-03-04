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Düzce 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Düzce'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Düzce 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Düzce'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Düzce'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi
Düzce: Fethi Sönmez
 
Adalet ve Kalkınma Partisi:
Düzce: Faruk Özlü 
Akçakoca: Cüneyt Yemenici 
Gümüşova: Ahmet Azap 
Kaynaşlı: Erol Bayraktar 
Cumayeri: Recep Tuna 
Çilimli: Muhsin Yavuz 
Yığılca: Muzaffer Yiğit 
Gölyaka: Yakup Demircan 
Beyköy: Osman Kılıç
Boğaziçi: İbrahim Ercan

Cumhuriyet Halk Partisi
Akçakoca: Fikret Albayrak (Millet İttifakı)
Gölyaka: Abdullah Şahin (Millet İttifakı)
Yığılca: Zeynel Çamlı (Millet İttifakı)
 
Milliyetçi Hareket Partisi
Düzce: Erdoğan Bıyık 
Akçakoca: Okan Yanmaz
Çilimli: Ömer Demirtaş
Gümüşova: Muharrem Tozan 
Kaynaşlı: Birol Şahin 
Cumayeri: Mustafa Koloğlu 
Yığılca: Rasim Çam 
Gölyaka: Murat Altundal 
Beyköy: Mustafa Demirci
Boğaziçi: İlyas Danış
 
İYİ Parti
Düzce: Ömer Küçük (Millet İttifakı)
Çilimli: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)
Gümüşova: Ramazan Özdemir (Millet İttifakı)
Kaynaşlı: Mert Fatih Kesgin (Millet İttifakı)
Beyköy: Osman Şafak
Boğaziçi: Selman Dinler
 
Saadet Partisi
Düzce: Abdullah Yalman
Akçakoca: Murat Aşık 
Gümüşova: Hakan Recep Usta
Kaynaşlı: Hasan Akdoğan
Cumayeri: Alibaba Rahman Gürsoy 
Çilimli: Bilal Çelebi
Yığılca: Musa Ergin
Gölyaka: İsa Aydın
Beyköy: Ahmet Kocaman
Boğaziçi: Dursun Sönmezoğlu
 
Bağımsız Türkiye Partisi
Düzce: Hasan Yıldırım
Akçakoca: Gülten Acar
Cumayeri: Erdoğan Öztürk
Kaynaşlı: Muammer Gül
Gölyaka: Kenan Sinan Karataş
Gümüşova: Nagihan Karataş
Çilimli: Tulgay Bayrak
Yığılca: Yüksel Kurtoğlu
Beyköy: Siyami Taşdemir
Boğaziçi: Derya Karataş
 
Demokratik Sol Parti
Düzce: Bekir Yıldız
Akçakoca: Hüseyin Ersin Gündüz 
Kaynaşlı: Nihat Seymen
Gölyaka: İrfan Malkoç
 
Demokrat Parti
Düzce: Yusuf Kadıoğlu

Büyük Birlik Partisi
Düzce: Ferdi Çiçek 
Cumayeri: Şeref Gül
 
Türkiye Komünist Partisi
Düzce: Atilla Yılmaz
Kaynaşlı: Deniz Büyüker
 
Bağımsız adaylar
Düzce: Hasan Kalkan
Akçakoca: Ayhan Güleç
Akçakoca: Hakan Direk
Gölyaka: Şenol Arslan

Etiketler; #düzce
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