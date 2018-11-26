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Düzce'de 7 öğrenci pastadan zehirlendi

Kentteki bir ortaokulda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla alınan pastadan yedikten sonra rahatsızlanan 7 öğrenci, hastaneye kaldırıldı

Düzce'de 7 öğrenci pastadan zehirlendi

 Düzce'deki bir ortaokulda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla alınan pastadan yedikten sonra rahatsızlanan 7 öğrenci, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaca Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutlamak için marketten pasta aldı.

Pastadan yiyen öğrencilerde bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

Öğretmenlerin durumu bildirmesi üzerine okula sağlık ekipleri gönderildi.

Hastaneye kaldırılan 7 öğrencinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzce #7 öğrenci #pasta
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