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Düzce'de beyaz eşya hırsızlığı: 2 tutuklama

Bir bayiden çoğunluğu çamaşır makinesi ve buzdolabından oluşan 150 adet beyaz eşya çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Düzce'de beyaz eşya hırsızlığı: 2 tutuklama

Düzce'de bir bayiden çoğunluğu çamaşır makinesi ve buzdolabından oluşan 150 adet beyaz eşya çaldığı ileri sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunmustafa Mahallesi'ndeki bir iş yerinin çalışanları, depoda bulunan ve çoğunluğu çamaşır makinesi ve buzdolabından oluşan 150 adet beyaz eşyanın olmadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

İnceleme sonucu hırsızlık yapan kişilerin R.A, M.Ö ve E.P olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Yığılca ilçesinde oturan M.Ö'nün evinde çalınan 150 adet beyaz eşyaya ulaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden R.A ve M.Ö, "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı, E.P ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet kamerasınca kaydedilen operasyonda, ekiplerin çalıntı malzemelere ulaşması yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzce
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