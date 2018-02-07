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Düzce'de Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama

Düzce'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Düzce'de Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama

Düzce'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle M.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

M.K, Düzce Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #hakaret #düzce
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