Deprem kuşağında yer alan Düzce'de tatbikat yapıldı. Gece yarısı yapılan tatbikat senaryo gereği göçükte kalan yararlılar kurtarıldı, enkaz kaldırma eğitimi yapıldı.

Türkiye deprem gerçeğini unutmamalı. 1997 büyük Marmara 1999 Düzce depreminden sonra son günlerde Ege ve Akdeniz'de yaşanan sarsıntılar bu gerçeği bir kez daha hatırlattı.



12 Kasım 1999'da 30 saniyelik depremde 710 kişinin hayatını kaybettiği Düzce'de deprem tatbikatı yapıldı.



Tatbikata Düzce İtfaiyesi, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği ve Düzce Arama Kurtarma Derneği ekipleri katıldı.



Tatbikat daha önce hastane olarak kullanılan ve yıkım aşamasındaki binada yapıldı. Ekipler, senaryo gereği deprem sonrası oluşan yangına müdahale etti.



Depremin gece olması nedeniyle zor şartlarda çalışan ekipler, göçükte kalan yaralıları kurtararak hastanelere kaldırdı.



Yaklaşık 40 personelin katıldığı tatbikatı vatandaşlar ilgiyle izledi.





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