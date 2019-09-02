Ulusal Kanal'ın haberi ses getirdi
Ulusal Kanal'ın haberi ses getirdi
Memurlardan Hakem Kurulu'na tepki
Memurlardan Hakem Kurulu'na tepki
ABD'de büyük yangın: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti
ABD'de büyük yangın: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 19 kişi hastanede tedavi altına alındı

Düzce'de, fındık bahçesinde yedikleri tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 19 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 19 kişi hastanede tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, Yeniyer köyündeki bir fındık bahçesinde yedikleri tavuk yemeği sonrasında fenalaşan 19 mevsimlik tarım işçisi, kendi imkanlarıyla Yığılca Devlet Hastanesine geldi.

Tarım işçileri, buradan ambulanslar ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşçilerin fındık toplamak için Şanlıurfa'dan Yığılca'ya geldiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gıda zehirlenmesi #düzce
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.