Yol kenarındaki korkuluk ve bariyer demirlerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Düzce'de yol kenarındaki korkuluk ve bariyer demirlerini çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Cumayeri Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ordulu Karadere köyünde yol kenarına döşenmiş yaklaşık 2 tonluk korkuluk ve bariyer demirlerini çaldıkları belirlenen O.Ç, A.Ş, Y.Ö, S.Ş. ve O.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Takibe alındıkları jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, kovalamaca sonucu Kaynaşlı ilçesi girişinde bulundukları kamyonetle yakalandı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından "kamu malına zarar vermek" ve "kamu malını çalmak" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılar tutuklandı.