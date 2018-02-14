Düzce'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla yapılan bir basın açıklaması öncesinde İstiklal Marşı okunurken saygı duruşunda bulunmadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Düzce'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla yapılan bir basın açıklaması öncesinde İstiklal Marşı okunurken saygı duruşunda bulunmadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.



Alınan bilgiye göre, dün İstanbul Caddesi'nde Türkiye Kamu-Sen Düzce Şubesi üyelerinin Zeytin Dalı Harekatı'na destek için düzenlediği basın açıklamasının ardından çevrede bulunan A.Ş ve N.A.D'nin İstiklal Marşı okunduğu sırada saygı duruşunda bulunmadıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



Bunun üzeri polis ekiplerince A.Ş. ve N.A.D. sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.