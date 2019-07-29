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Kağan Töngel'in cansız bedenine ulaşıldı
Kağan Töngel'in cansız bedenine ulaşıldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Düzce'de Kağan Töngel'in cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de yaşanan sel felaketinde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cansız bedeni bulundu. Böylece faciada kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin de cansız bedenine ulaşılmış oldu.

Düzce'de Kağan Töngel'in cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de yaşanan sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 

Akçakoca Esmahanım köyünde sele kapılarak kaybolan  3 yaşındaki Kağan Töngel'in cansız bedeni bulundu.

Ekipler, küçük Kağan'ın cansız bedenini Uğurlu köyüne bir buçuk kilometre uzaklıkta buldu.

Bir köyü yok eden faciada  kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin de cansız bedenine ulaşılmış oldu. 

Akçakocalılar yaşadıkları sel ve heyelan felaketini atlatmaya çalışıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kağan töngel #düzce
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