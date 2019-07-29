Düzce'de Kağan Töngel'in cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de yaşanan sel felaketinde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cansız bedeni bulundu. Böylece faciada kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin de cansız bedenine ulaşılmış oldu.

Düzce'de yaşanan sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.



Akçakoca Esmahanım köyünde sele kapılarak kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cansız bedeni bulundu.



Ekipler, küçük Kağan'ın cansız bedenini Uğurlu köyüne bir buçuk kilometre uzaklıkta buldu.



Bir köyü yok eden faciada kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin de cansız bedenine ulaşılmış oldu.



Akçakocalılar yaşadıkları sel ve heyelan felaketini atlatmaya çalışıyor.





ulusal.com.tr