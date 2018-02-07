Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk 3 kişi tedavi altına alındı.



Merkeze bağlı Ozanlar köyünde yaşayan Ramazan Zorlu, çocukları Mert Ali (5) ve Ayberk Zorlu (3) ile birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.



Sağlık ekipleri, Zorlu ailesini ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.