7 KHK daha yasalaştı
7 KHK daha yasalaştı
Güvenlik Toplantısı'nın ayrıntıları
Güvenlik Toplantısı'nın ayrıntıları
Ruhani'den Türkiye açıklaması
Ruhani'den Türkiye açıklaması
Tayvan'da deprem... İlk görüntüler korkunç
Tayvan'da deprem... İlk görüntüler korkunç

Düzce'de karbonmonoksit zehirlenmesi

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de karbonmonoksit zehirlenmesi

Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk 3 kişi tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Ozanlar köyünde yaşayan Ramazan Zorlu, çocukları Mert Ali (5) ve Ayberk Zorlu (3) ile birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri, Zorlu ailesini ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzce #soba zehirlenmesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.