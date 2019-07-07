Düzce'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

5 araç birbirine girdi, yaşanan kazada bir kişi canından oldu, 5 kişi de yaralı olarak kurtuldu.



Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tır, tanker, yol çizgi aracı, yolcu otobüsü ve otomobil zincirleme olarak çarpıştı.



İçinde yolcu bulunmayan otobüs ile tanker, şarampole savrularak kanala devrildi. Otobüs sürücüsü Halim Kaynarca olay yerinde hayatını kaybetti.



Bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastenelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyol, temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.



ulusal.com.tr

