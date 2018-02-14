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Düzce'de mahsur kalan köpek kurtarıldı

Düzce'de köprünün altında mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzce'de mahsur kalan köpek kurtarıldı

Düzce'de köprünün altında mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Küçük Melen Köprüsü mevkisinde iki tarafından su akan bölgede bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, köprünün ayaklarındaki köpeğin yanına kurtarma aracından sarkıtılan halatlar yardımıyla indi. Ekipler mama vererek köpeği sakinleştirdi.

Köpek, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından iple köprünün üzerine çıkarıldı.

Ekipler, köprünün yaklaşık 100 metre uzağında köpeği serbest bıraktı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kurtarma #köpek #düzce
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