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Düzce'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

Düzce'de boş arazinin yanında park edilen otomobilin üzerine rüzgar nedeniyle ağacın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

Düzce'de boş arazinin yanında park edilen otomobilin üzerine rüzgar nedeniyle ağacın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün kentte etkili olan rüzgar nedeniyle Kiremitocağı Mahallesi'nde bir ağaç yol kenarında park halinde bulunan Arzu Kaplan'a ait 81 AS 518 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Ağaç, itfaiye ekiplerinin çabasıyla otomobilin üzerinden kaldırıldı.

Aracın hasar gördüğü olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Görüntülerde, ağacın devrilme anı ve o esnada bölgeden geçen bir çiftin ağacın altında kalmamak için kaçması yer alıyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #düzce
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