Polisin "dur" ihtarına uymayan ve lastiklerine ateş edilen otomobilden inip koşarak kaçışını sürdüren firari, bir evin bahçe duvarına çarparak yere düşünce gözaltına alındı

Düzce'de polis tarafından takibe alınan araçtaki cezaevi firarisi, lastiklerine ateş edilen otomobilden inip kaçtığı sırada yakalandı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, bir ihbar üzerine Hasan D. (34) idaresindeki 34 YJ 5556 plakalı otomobili Yığılca Işıklı Kavşağı'nda durdurmak istedi.



Polislerin "dur" ihtarına uymayan Hasan D, otomobili ile kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polisler, aracı durdurmak için ateş edip lastiklerini patlattı.



Otomobilden inip koşarak kaçışını sürdüren Hasan D, bir evin bahçe duvarına çarpınca ayağından yaralandı. Ekipler, yere düşen bu kişiyi gözaltına aldı.



Sağlık kontrolü için Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürülen cezaevi firarisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



Hasan D'nin, Zonguldak Alaplı ilçesi Sulh Ceza Hakimliği tarafından hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapse mahkum edildiği ve izinli ayrıldığı cezaevine dönmeyince firari durumuna düştüğü öğrenildi.