2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılan Düzce'de riskli 66 bina yıkılacak. Hâlâ afet bölgesi ilan edilmeyen bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum inceleme yaptı. Kurum, Karadeniz bölgesinde 5 bina için yıkım kararı alındığını açıkladı.

Düzce'den yeni görüntüler geldi. Havadan çekilen bu görüntülerde hasarın boyutu gözler önüne serildi.



Düzce'de yaşanan sel feleketinde bir acı haber daha geldi. Ekipler sele kapılan 2 kişinin cansız bedenini buldu.



Akçakoca Esmahanım köyünde selde sürüklenen bir kadın ve çocuğun cansız bedeni Uğurlu köyünde bulundu. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.



Hala kayıp olan 2 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.



Ayrıca, ekipler Esmahanım Köyünde yıkılma tehlikesi olan evlerde yıkım çalışması başlattı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, felaketin yaşandığı bölgeye gitti. Son durumu yine Bakan Kurum anlattı.



Afet bölgesine ilişkin talepler hala neticelenmedi. Kurum, bölgenin afet bölgesiymiş gibi ele alındığını söyledi.



Karadeniz bölgesinde dere yataklarındaki yapılaşma ile mücadele edileceğini söyledi Kurum. Bu kapsamda 5 bin binanın yıkılması planlanıyor.





ulusal.com.tr