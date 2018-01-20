Hastane önünde iki grup arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin kamera görüntülerine ulaşıldı

Düzce'de ikisi ağır 6 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde iki grubun birbirlerine ateş etmesi ve yaralıların hastaneye alınması yer alıyor.



Kaynaşlı ilçesinde dün sabah iki grup arasında başlayan tartışmada yaralanan Murat D'nin hastaneye getirildiği sırada silahlı kavgaya dönüşen olay, hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Kamera görüntülerinde, hastaneye gelen yaralıya ateş açılması, taksi sürücüsünün silahla yaralanması, başka bir grubun olay yerine gelerek diğer gruba ateş açması, hastane polisinin olaya müdahale etmesi ve yaralıların sedyeye alınarak hastaneye götürülmesi yer alıyor.



Olay

Kaynaşlı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada Murat D. bıçakla yaralanmış, olay yerine gelen ambulansa alınan Murat D, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilmiş, kavgaya karışan Adil A, Uğur T, Özcan T, Aykut B. ve Murat B, Murat D'yi taşıyan ambulansı hastaneye kadar takip edip, burada yaralılıya silahla tekrar ateş etmişti.



Grup arasında büyüyen kavgada silahla ateş açılmasıyla yaralı sayısı 6'ya yükselmişti.



Polis, olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına alınmıştı.