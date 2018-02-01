Düzce'de bir duvar üzerinde duran ve şüpheli görülmesi üzerine fünyeyle patlatılan çantadan oyun kartları çıktı.

Düzce'de bir duvar üzerinde duran ve şüpheli görülmesi üzerine fünyeyle patlatılan çantadan oyun kartları çıktı.



Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'nde duvarın üzerinde valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatılan valizden oyun kartları çıktı.