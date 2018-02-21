İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hasan Çağlar idaresindeki 81 FN 332 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nun Petek TOKİ mevkisi ışıklı kavşağında, Harun Altok yönetimindeki 81 BR 325 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazada, sürücüler Çağlar ve Altok ile oğlu Furkan Altok yaralandı.



Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.