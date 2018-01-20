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Düzce'de trafik kazası: 7 yaralı

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Düzce'de trafik kazası: 7 yaralı

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Dal idaresindeki 81 KC 883 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Koçyazı mevkisinde, kavşak manevra yapan Şerif Serdaroğlu yönetimindeki 81 FH 772 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Selma Taşkaya, Gülhan Serdaroğlu, Nursel Keskin, Hüseyin ve Şengül Varlık yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ambulanslarıyla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #düzce
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