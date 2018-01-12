Bir aracın motor kısmına yapılmış özel bölmede 9 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Düzce'de bir otomobilin motor kısmına yapılmış özel bölmede 9 kilo 800 gram eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Polis ekipleri, daha önce plakasını belirledikleri söz konusu aracı, Anadolu otoyolu üzerinde durdurdu.



Narkotik köpekleriyle yapılan aramada, aracın motor kısmına özel yapılmış bir bölmede 9 kilo 800 gram eroin bulundu.



İki kişinin gözaltına alındığı operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.



Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.