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Düzce'de yangın

Yangın çıkan 2 katlı ahşap ev ve bahçesindeki otomobil kullanılamaz hale geldi

Düzce'de yangın

Düzce'de ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Esençam köyünde İbrahim Kazancı'ya ait iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde çıkan ve bahçede bulunan otomobile de sıçrayan yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alan ekipler, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangında, ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzce #ev yangını
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