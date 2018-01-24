banner968
TSK Münbiç’teki terör üslerini vurdu
TSK Münbiç’teki terör üslerini vurdu
Yine sahneye çıktılar...
Yine sahneye çıktılar...
Bahçeli: Mutlaka bir gün ulaşılacaktır
Bahçeli: Mutlaka bir gün ulaşılacaktır
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması

Düzce'deki silahlı yaralama: Aykut Baştımar hayatını kaybetti

Geçen cuma günü çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Düzce'deki silahlı yaralama: Aykut Baştımar hayatını kaybetti

Düzce'de, 5 gün önce hastane önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Aykut Baştımar(22), yaşamını yitirdi.

Geçen hafta cuma günü Kaynaşlı ilçesinde bıçaklı yaralamanın ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi önünde tarafların silahlı kavgasına dönüşen olayda yaralanan Baştımar, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Baştımar'ın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Gencin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay
19 Ocak'ta, Kaynaşlı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada Murat D. bıçakla yaralanmış, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıyı taşıyan ambulansı takip eden 5 kişi, araçtan nakledildiği sırada sedyedeki yaralıya silahla ateş etmişti. Bunun üzerine tarafların da müdahil olduğu silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralanmıştı.

Polis, olayla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına almış, şüphelilerden 4'ü "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı yaralama #düzce
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.