Geçen cuma günü çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Düzce'de, 5 gün önce hastane önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Aykut Baştımar(22), yaşamını yitirdi.



Geçen hafta cuma günü Kaynaşlı ilçesinde bıçaklı yaralamanın ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi önünde tarafların silahlı kavgasına dönüşen olayda yaralanan Baştımar, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.



Baştımar'ın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.



Gencin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Olay

19 Ocak'ta, Kaynaşlı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada Murat D. bıçakla yaralanmış, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıyı taşıyan ambulansı takip eden 5 kişi, araçtan nakledildiği sırada sedyedeki yaralıya silahla ateş etmişti. Bunun üzerine tarafların da müdahil olduğu silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralanmıştı.



Polis, olayla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına almış, şüphelilerden 4'ü "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.