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Düzce'deki silahlı yaralama

Yaralama olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Düzce'deki silahlı yaralama

Düzce'de, iki hafta önce hastane önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 19 Ocak'ta Düzce Atatürk Devlet Hastanesi önünde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya yönelik soruşturma kapsamında aranan İsmail Dansık'ın yerini tespit etti.
Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenleyen ekipler, kaçmak istediği sırada Dansık'ı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dansık, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

 Olay
Kaynaşlı ilçesinde 19 Ocak'ta iki grup arasında çıkan tartışmada Murat D. bıçakla yaralanmıştı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıyı taşıyan ambulansı takip eden 5 kişi, araçtan nakledildiği sırada sedyedeki yaralıya silahla ateş etmişti. Bunun üzerine tarafların da müdahil olduğu silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralanmıştı.
Yaralılardan 22 yaşındaki Aykut Baştımar olaydan 5, Adil Acar (34) ise 12 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı yaralama #düzce
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