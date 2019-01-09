Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda 9 Ocak Çarşamba eğitime ara verildi. Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Isparta'da kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde aşırı soğuk ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda 9 Ocak Çarşamba eğitime ara verildi.



Kentte ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkili olan yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı.



İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının kentte etkisini sürdürdürdüğünü ifade ederek, "Kars genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde eğitim-öğretime bugün ara verildi." dedi.



Düzce'de eğitime kar engeli

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, gün boyu süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 9 Ocak Çarşamba il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.





Isparta'da okullar tatil edildi

Isparta'da kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde aşırı soğuk ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte aşırı soğuk ve yer yer kuvvetli buzlanma ihtimalinin bu gece ile bugün devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimiz adına herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il merkezi ve merkez köylerimizde eğitim öğretime 9 Ocak Çarşamba günü ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır."