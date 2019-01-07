Tokat'ın Reşadiye Reşadiye ilçesindeki belde ve köy okulları tatil edildi. Düzce'de ise Kaynaşlı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi

Kar yağışı dolayısıyla Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki belde ve köy okulları tatil edildi.



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçeye bağlı belde ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, ayrıca taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda eğitim-öğretime devam edileceği kaydedildi.



Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle Yığılca ilçesindeki 39 köye ulaşım sağlanamadığı aktarılan açıklamada, Kaynaşlı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.