Düzce'de 2 katlı evde yangın
Düzce'de, Boğaziçi beldesine bağlı Kabalak köyünde 2 katlı evin çatısında yangın çıktı. Büyüyerek evin odalarına da yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Düzce'nin Boğaziçi beldesine bağlı Kabalak köyünde 2 katlı evin çatısında yangın çıktı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, Düzce ve Boğaziçi beldesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evin odalarına da sıçrayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında evde geniş çapta hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı