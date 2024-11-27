Düzce'de 2 katlı evde yangın

Düzce'de, Boğaziçi beldesine bağlı Kabalak köyünde 2 katlı evin çatısında yangın çıktı. Büyüyerek evin odalarına da yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Düzce'de 2 katlı evde yangın
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Düzce'nin Boğaziçi beldesine bağlı Kabalak köyünde 2 katlı evin çatısında yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, Düzce ve Boğaziçi beldesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce'de 2 katlı evde yangın - Resim : 1

Evin odalarına da sıçrayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında evde geniş çapta hasar oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

düzce yangın
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