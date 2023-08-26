Düzce'de bir kişi kazmayla amcasını ağır yaraladı

Çakırlar Mahallesi'nde S.Ü. (60) ile yeğeni İ.Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ü, amcasını başına kazmayla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan amca, hastaneye kaldırıldı. S.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.Ü'nün işlemleri sürüyor.