Düzce'de deprem: AFAD son depremleri duyurdu!

Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydedilerek kamuoyuyla paylaşılıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Düzce'de deprem: AFAD son depremleri duyurdu!
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Güne sarsıntıyla uyanan veya oturduğu bölgede hareketlilik hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Sabah saatlerinde Karadeniz bölgesine yakın hat üzerinde yaşanan deprem, çevre illerde de kısa süreli paniğe neden oldu.

DÜZCE GÜMÜŞOVA SALLANDI!

Günün ilk dikkat çeken sarsıntı haberi Düzce'den geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika verilerine göre, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi.

Depremin Büyüklüğü: 3.1
Depremin Saati: 08:46
Depremin Derinliği: 11.32 kilometre

Depremin yer yüzeyine yakın bir noktada gerçekleşmesi nedeniyle sarsıntı ilçe merkezinde ve çevre köylerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk veya hasar ihbarı yapılmadığı öğrenildi.

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