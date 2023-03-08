Düzce'de depremzede öğrencisine bunları söyledi ardından uzaklaştırma aldı

Düzce Üniversitesi öğretim üyesini online ders sırasında öğrencisiyle arasında geçen bir konuşma sebebiyle görevinden uzaklaştırdı

Son Güncelleme:

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde görevli öğretim üyesi Dr. Ö.S., depremden etkilenen Malatya’da derslere uzaktan eğitimle katılan öğrencisi Batuhan B. ile ödevi konusunda konuşurken söylediği sözler üzerine soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

SANKİ ORAYA ATOM BOMBASI ATTILAR

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olan ve depremden etkilenen Malatya’da yaşayan Batuhan B. derslere uzaktan katılırken, Dr. Ö.S. ile insan kaynakları dersi için görüştü. Batuhan B. bir firmanın insan kaynakları birimi ile yapması gereken röportajı deprem nedeniyle yapamadığını söyledi. Batuhan B. deprem nedeniyle firma olmadığını belirtirken, Ö.S. ise, "Allah Allah sanki atom bombası attılar” dedi. Batuhan B. ise hiçbir firma kalmadığı yönünde ısrar etti. Konuşmaların sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkiler oluştu.

TASVİP ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlatırken, şu açıklamada bulundu:

"Bir öğrencimiz ile öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği anlaşılan ve tasvip etmemiz mümkün olmayan diyalog sebebiyle ilgili öğretim üyesi hakkında rektörlüğümüz tarafından soruşturma başlatılarak görevinden uzaklaştırılmıştır." 

Benzer Videolar

Deprem bölgesine psikolojik destek Deprem bölgesine psikolojik destek
"18 bin bina yıkılacak" "18 bin bina yıkılacak"
Hangi bölgelerde deprem riski yüksek? Hangi bölgelerde deprem riski yüksek?
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
E-Devlet'ten EYT başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet'ten EYT başvurusu nasıl yapılır?
Prof. Dr. Kavak uyardı Prof. Dr. Kavak uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti
Kura çekimi yeniden başladı Kura çekimi yeniden başladı
Şehit Adalıoğlu son yolculuğuna uğurlandı Şehit Adalıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kuraklık tehdidi büyüyor Kuraklık tehdidi büyüyor
Beyoğlu'nda korkunç yangın Beyoğlu'nda korkunç yangın
Hasar tespit çalışmalarında sona gelindi Hasar tespit çalışmalarında sona gelindi
Çok Okunanlar
1 Utku Reyhan Kılıçdaroğlu gerçeğini anlattı
2 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
3 Meral Akşener'den HDP'ye yeşil ışık
4 Oğuzhan Adalıoğlu kimdir?
5 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin