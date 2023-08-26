Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 uyuşturucu satıcısı tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Operasyonda para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
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Cumhuriyet Başsavcılığınca Uyuşturucu Madde Ticareti yapma suçu dahilinde yürütülen soruşturmada iki ayrı operasyon düzenlendi.

DÜZCE'DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI!

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Ekipleri tarafından Şehit Murat Demir Mahallesi 325. sokak yapılan çalışmalarda çeşitli suç kayıtları bulunan G.M.(41) ve A.D.(29) isimli şahıslara ait günü birlik evlerde 83 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 66 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan 8 parça malzeme ele geçirildi.


İkinci operasyonda ise günü birlik evlere yönelik yapılan uygulamalarda 10 gram ağırlığında metamfetamin madde olarak değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ile toplam 14 bin TL nakit para ele geçirildi. Çeşitli suç kayıtları bulunan şüpheli Y.A.Ö. ve H.K. yakalandı.
Her iki operasyonda gözaltına alınan G.M. ve H.K. tutuklanırken, A.D. ile Y.A.Ö. adli kontrol şartı ile serbest kaldılar.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Resim : 1

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