Düzce'de feci kaza! İşçi servisi ve cip çarpıştı
Düzce'de feci bir trafik kazası meydana geldi. İşçi servisi ve cipin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Düzce Caddesi Topçular mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 54 TY 440 plakalı cip, H.K. yönetimindeki 81 S 1555 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada cip sürücüsü ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı