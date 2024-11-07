Düzce'de feci kaza! İşçi servisi ve cip çarpıştı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Düzce Caddesi Topçular mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 54 TY 440 plakalı cip, H.K. yönetimindeki 81 S 1555 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada cip sürücüsü ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.