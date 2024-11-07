Düzce'de feci kaza! İşçi servisi ve cip çarpıştı

Düzce'de feci bir trafik kazası meydana geldi. İşçi servisi ve cipin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Düzce'de feci kaza! İşçi servisi ve cip çarpıştı
Yayınlanma:

Düzce'nin Çilimli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Düzce Caddesi Topçular mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 54 TY 440 plakalı cip, H.K. yönetimindeki 81 S 1555 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada cip sürücüsü ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

7 Kasım akaryakıt fiyatları: İndirim ve güncel tablolar7 Kasım akaryakıt fiyatları: İndirim ve güncel tablolarYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

düzce trafik kazası
Günün Manşetleri
Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak?
2 bin 274 silah ele geçirildi, 1.664 şüpheliye işlem
Trump döneminde ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak?
Ersin Tatar'dan Türk Dünyası'na çağrı
Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti
Hizbullah İsrail’e roket attı
Rusya'dan seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama
4 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye ve Yunanistan heyetleri bir araya geldi
Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'nda kritik mesajlar
Çok Okunanlar
Kırgızistan'da Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi açıldı Kırgızistan'da Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi açıldı
Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yendi Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yendi
HSK atama kararları Resmi Gazete'de HSK atama kararları Resmi Gazete'de
2 bin 274 silah ele geçirildi, 1.664 şüpheliye işlem 2 bin 274 silah ele geçirildi, 1.664 şüpheliye işlem
Narin Güran cinayeti davasıda son viraj Narin Güran cinayeti davasıda son viraj