Düzce'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde panelvanın hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden yabancı uyruklu Ahmet O. yönetimindeki panelvan, Gümüşova mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hafif ticari araçtaki Muhammet Atalay ile Ahmet Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Hastaneye kaldırılan yaralılar Ahmet O. ile yanındaki Vardah M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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