Düzce'de kahreden olay! 29 yaşındaki genç aracında ölü bulundu

Olay, Düzce Merkez'e bağlı Kadıoğlu köyündeki kanal boyunda meydana geldi. Kanal boyunda uzun süre aynı noktada park halinde duran bir otomobili fark eden çevre sakinleri, durumu kontrol etmek amacıyla aracın yanına gitti. Aracın içini inceleyen vatandaşlar, sürücü koltuğunda bulunan 29 yaşındaki O.Ö.'nün hiçbir tepki vermeden, hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri tarafından araç içerisinde yapılan ilk müdahale ve kontrollerde, 29 yaşındaki O.Ö.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekiplerin olay yerinde yürüttüğü inceleme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, O.Ö.'nün cenazesi bulunduğu yerden alınarak Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden gencin kesin ölüm sebebi, morgda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.